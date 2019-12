Film Dokumentalist Ksenija Ohhapkina: filmisime Venemaal inimesi, kelle jaoks orjus on ainus võimalus ellu jääda Jaanika Vilipo , täna, 18:42 Jaga: M

Ksenija Ohhapkina Foto: Robin Roots

Eesti-Läti koostööfilm „Surematu“, mille peaprodutsent on Riho Västrik, on puudutanud nii filmikriitikuid kui ka tavavaatajaid – see pälvis Karlovy Vary rahvusvahelise filmifestivali peaauhinna ning kandideerib tänavu Eesti filmiauhinnale Neitsi Maali. Kes on aga selle režissöör, noor dokumentalist Ksenija Ohhapkina?