Tanja andis välja uue loo: mul oli vaikne periood, kus kirjutasin lugusid teistele 

“Mul oli selline vaikne periood, kus kirjutasin lugusid põhiliselt teistele ja ei olnud seda õiget aega ja tunnet, et endale midagi luua,” rääkis Tanja. “”Kõik” sündis kuidagi ise. Ühel hetkel teadsin ma täpselt, millest tahan rääkida ja milline see laul võiks olla.”

Tanja sõnul räägib laul räägib reetmisest ja vigadest. “Igal asjal on piir ja igal asjal on lõpp!” tõdes ta. “Põhiline on lasta vabaks oma negatiivetest emotsioonidest ja ka nendest inimestest, kes sinus neid emotsioone tekitavad.”