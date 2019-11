Schwarzeneggeri sohipoeg on end isa kombel musklimäeks pumbanud 

"Terminaatori" tähe abielu purunes 2011. aastal, kui ta tunnistas oma abikaasale Maria Shriverile, et nende neljalapselise pere kauase majapidajanna Mildred Baena poeg on tegelikult tema enese sigitatud. Joseph oli toona 13. Ta oli sündinud 1997. aasta sügisel vaid viis päeva pärast Arnoldi ja Maria noorima lapse, poeg Christopheri ilmale tulekut.

Joseph on ilmselgelt seadnud sihiks saada oma kuulsa isa sarnaseks - ta on jõusaalis endale vägevad musklid pumbanud. Papalt on ta väärtuslikke nõuandeid saanud - suvises postituses nimetab poiss isa maailma parimaks treeningpartneriks.