Kas kuulsale Briti telekokale sai saatuslikuks õnnetu kukkumine? 

Aastaid Araabia Ühendemiraatides töötanud Rhodes filmis Dubais parajasti järjekordset telesarja. Selle esindaja teatas, et kokka oli võtete vaheajal kodus tabanud ootamatu haigushoog "ja ta suri varsti pärast seda". Juures olnud Gary abikaasa Jennie.

Kuid Rhodesi ametivend ja sõber Jamie Oliver väitis nüüdseks kustutatud sotsiaalmeediapostituses, et Gary oli traagiliselt kukkunud. Käivad jutud, et Rhodes oli oma elukohas Grosvenor House Hotelis duši all libisenud ja pea ära löönud. Staarkokk viidi ajalehe Mirror teatel haiglasse ja oli enne surma hingamisaparaadi küljes.