Leht: Elizabeth II loobub peatselt troonist ja annab ohjad Charlesile 

"Tema majesteet on oma vanusega kursis ning tahab kanda hoolt, et kui aeg on käes, läheks krooni üleandmine probleemideta," ütleb endine kuningakoja kõrge ametnik lehele. "Minu teada on kuninganna sellele põhjalikult mõelnud ning kui ta on 95 aasta vanuses endiselt elus, kaalub tõsiselt valitsemise üle andmist Charlesile."