Eurovisioni logo ühendab endas kõigi osalevate riikide lipud 

Tuleva Eurovisioni logo on 41 osaleva riigi lippude abstraktne kooslus. Seekordne logo on saanud inspiratsiooni varasematel kordadel Hollandis toimunud lauluvõistluse logodest.

"Võistluse visuaalne pool on iseloomulik Hollandi disainile: minimalistlik, eksperimentaalne ja innovaatiline. See räägib loo, see on värviline, pidulik ja laialdaselt rakendatav," ütleb võistlusega seotud Sietse Bakker. "Kuna esimese Eurovisioni lauluvõistluse 1956. aastal avas Holland, on ka Hollandi lipu värvid seekord esimesed."