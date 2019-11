Avril Lavigne läks miljardäripojast lahku 

Lavigne'il on seljataga kaks purunenud abielu. 2009. aastal läks ta kolme ühise aasta järel lahku ansambli Sum 41 rokkarist Deryck Whibleyst. 2013 abiellus Avril endast kümme aastat vanema Nickelbacki laulja Chad Kroegeriga. 2015 jooksis abielu karile, kuid Avril kinnitab, et on Chadiga endiselt väga lähedastes suhetes. Sellest annab tunnistust koostöö Avrili uusimal plaadil. "Olen väga tänulik, et mu elus on Chadi-sugune mees."