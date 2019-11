Koit Toome uuest singlist Lauraga: mul tegelikult ei olnud pärast Eurovisioni plaanis enam kunagi duetti laulda

Toome sõnul ei olnud neil Lauraga tõesti plaanis pärast Eurovisionil esinemist koos duetti laulda. "Me ei andnud otsest lubadust, et me enam miskit koos ei tee, aga viisaastaku plaanis ei olnud kirjas, et me teeksime dueti,” sõnas Põldvere.

Toome sõnul võttis Laura temaga ühendust ja pakkus, et võiks teha dueti. “Ma mõltesin, et ma olen oma elus väga palju duette teinud ja minu fookus on rohkem oma uuel projektil,” ültes ta. Kui ta aga laulu kuulis, nägi ta selles potentsiaal.

Nad läksid Soome ja salvestasid selle ära. Neil ei olnud plaanis seda lugu ka praegu välja anda, sest see pidi plaadile minema. “Aga tuli see lugu ikkagi välja. Niimoodi plaanivabalt see läks,” ütles Toome.

“Ma mäletan, et eelmisel õhtul, kui pidime lennukile minema, ei olnud sõnu veel. Ma ei julgenud Koidule öelda, et lool ei ole veel sõnu, et täiesti lõpp!” meenutas Laura salvestamas käimisega seotud ärevust, kui loo sõnad sündisid ühe õhtuga.

Toome sõnul oli Vaasalinnas professionaalses stuudios salvestamas käimine mõnus vaheldus ning tekitas temas isu uuesti ka ise sellises stuudios muusikat teha. Laulja sõnul oli seal käimine väga inspireeriv.

Laural tuli hiljuti välja ka oma üheksas album, naise sõnul otsustas ta, et see jääb tema elu viimaseks füüsiliseks albumiks. “Üheksas album, üheksa elu elatud läbi füüsiliste albumite. Nüüd me liigume ikkagi digimaailma. Samas mulle jällegi meeldib see ilus pakend…” vaagis ta.