PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 28. november 

Paraku on oht, et sa ei suuda oma võimeid ja võimalusi realistlikult hinnata. Julgelt riskantseid ettevõtmisi alustades võid peagi ummikusse jõuda. i

Pead midagi ette võtma, et oma aega paremini ära kasutada. Ühest küljest on see täna raske, sest mõtted on üsnagi hajevil; teisalt aga on see hädavajalik.