Mart Kadastik Eesti esimesest oligarhist Margus Linnamäest: ta on agressiivne äriajaja ja väga pika vihaga 

“Pealtnägija” tegi Linnamäest sanktsioneerimata portree, et Eesti mõjukaima inimese elule ja tegevusele veidi valgust heita. Linnamäe on pärit Setomaalt ning jäi juba noorena eestimeelsusega silma. Tiit Pruuli sõnul oli ülikooliajal kõva rahvuslane, kes levitas süsteemivastseid materjale.

"Teine asi, mis oli juba tollal selge, oli see, et Margus on kõva rahvuslane, väga kõva rahvuslane! Nõukogude terminoloogia järgi natsionalist,” iseloomustas Pruuli. “Ta on Eesti natsionalist ja seto natsionalist. Ta oli väga põhimõttekindel poiss. Ma usun, on ka jätkuvalt, nii et kui oli vaja, surus ta lõuapärad kokku ja tegi seda, mida ta õigeks pidas.”

Postimehe endise juhi Mart Kadastiku sõnul on Pruuli väga agressiivne äriajaja. “Ka paljudes teistes ärivaldkondades inimesed, kellega ma rääkinud olen, ütlevad, et see viis, kuidas teelt kõrvale tõrjutakse konkurente, ei ole kõige ilusam ja käib suht jõhkralt teinekord,” rääkis ta.

Selles, et Postimehe omanik on nüüd samuti Linnamäe, on mängida roll just Kadastikul. Kui Norra meediakontsern Schibsted 2013. aastal Eesti turult lahkus, otsis Kadastik tuumikinvestorit, kes aitaks Postimehe, Kanal 2-e, trükikoja ja kuulutusteäri koondava firma ära osta.

Kadastiku sõnul tuli mõttele, et Linnamäe võiks olla järgmine omanik, Linnamäe ise. “Kui ma nägin, et Margus Linnamäel on tõsine huvi ja ta on väga tõsine Eesti mees, tõsise rahakotiga, siis väga paljud argumendid, mis võib-olla täna just pöörduvad selle tehingu vastu, tundusid tol ajal väga atraktiivsed. Just see, et ta on väga madala profiiliga, ei sekku, ei trügi esiplaanile. Ja see kõik nagu aitab kaasa, et ajakirjandus jääks sõltumatuks," meenutas Kadastik.

Tagantjärele möönab ta, et ei saanud siis Linnamäe agressiivsele äriloomusele pihta ning nägi seda alles Postimees Grupis. Algselt kuulus Postimehest pool Linnamäele ning teine pool Kadastikule ja teistele väikeaktsionäridele. 2015. aastal hakkas Linnamäe neid survestama ja nad müüsid kõik talle.

"Kui me nägime, missugune on see võimujanu ja ainuotsustamise tahe, ehk siis kõik teised segavad ainult, ei ole partnerlusest mitte midagi alles. Siis oli selge, et vähemusaktsionäridega oleks ees oodanud ainult lõputu konfliktide jada," nentis Kadastik.