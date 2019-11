Inimesed KUULUS VÕI KUMMALINE? Triin Lellep: laulja ise otsustab, kas ta on ooperilaulja! Jaanika Vilipo , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

Foto: Kalev Lilleorg

Möödunud nädalal säras Kroonika esikaanel Pariisis elav eestlanna Triin Lellep, keda ajakiri tutvustas kui Eesti oma Sarah Brightmani: primadonna, kes on läbimurde ootel. Eilne Eesti Ekspress pani aga küsimuse alla tema ooperilaulja tiitli ja mitmed faktid, mida Lellep on meediakanalitele öelnud. Kas tõesti on tegu tähelepanunäljas valetajaga, kelle ümber olev kullapuru on kõigest kassikuld?