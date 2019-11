„PUUDUTA MIND“ | Roland Tokko teab, kuidas veenda inimesi tegema seda, mida sina soovid 

Üks võimsamaid veenmise küsimusi on selline: „Mis peaks juhtuma selleks, et... ?“ Toon näite. Oletame, et küsid tööintervjuul pärast vestluse lõppemist: „Kas te soovite mind tööle võtta?” Väga lihtne on vastata: „Te olete väga tubli, aga kahjuks te ei sobi meile.”

Üldiselt on need küsimused, mis aitavad sul paremini mõista, millised on teise inimese probleemid, valukohad, soovid, vajadused jne.

Keha ja kõne kooskõla

Äärmiselt oluline on, et see, millest räägivad su sõnad ja kehakeel, oleks kooskõlas. Näiteks kui ütled, et sulle meeldib esineda ja olla tähelepanu keskpunktis, kuid ütled seda vaikse hääle ja kühmus seljaga, siis ei ole see usutav.

Positiivne suhtumine

See, mis meeleoluga sa inimesele lähened, on määrava tähtsusega.