Ivo Eensalu: „Mõmmi-Beebi on mürakas mängukaru, saepuru täis. Teda tassida on ikka päris raske olnud.“ 

Mõmmi-Beebi, vana kooli saepurukaru, on ka ainus originaal, mis on „Mõmmi ja aabitsa“ alguspäevadest saadik üks ja seesama püsinud. 70ndate aastate algusest. „Ainus originaal,“ tõdeb Randla, et see mängukaru on pesueht rariteet. „Kus ta ikka mujalt pärit oli, kui telemaja rekvisiidilaost. Keegi oli selle kollase karu lihtsalt annetanud, sest ei tahetud enam neid pakse ja raskeid saepuruga mänguasju. See karu polnud kellegi oma, teda polnud kellelgi vaja ning ega ta mullegi mitte üks teps meeldinud. Kuid sellel mängukarul oli hea omadus – et ta oli nii raske, siis maha pannes ta kohe istus.“ Randla naerab, et tegu oli olukorraga, kus saatetegijad vajasid mängukaru, see toodi laost kohale ning nõnda sai põlatud mõmmik endale uue elu.