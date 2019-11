AINULT SÕPRUS?! Brad Pitt viidab kahtlaselt palju aega endise lapstähe seltsis 

30aastane Shawkat alustas näitlejakarjääri juba lapsena sarjas "State of Grace" ning mängis ka menuseriaalis "Arrested Development". Biseksuaalne näitlejanna on tuntud ka kunstnikuna. Kuna Pitt (55) on pärast Angelina Jolie'st lahkuminekut Hollywoodi ihaldusväärsemaid poissmehi, on tema sõbrustamine Aliaga mõistagi kõlakaid tekitanud.