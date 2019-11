Camila Cabello pani Kensingtoni lossis toime varguse 

Kuuba päritolu lauljatar (22) kohtus lossis "Teen Hero" auhinnatseremoonia finalistidega. Selgub, et BBC saatejuht Greg James ässitas teda Kensingtoni paleest midagi varastama. "Pidime kohe Williami ja Kate'iga kohtuma ja ma ütlesin: "Varasta midagi,"" rääkis James. "Ütlesin: "Varasta see pliiats ära.""

Cabello jäänud nõusse, et end mitte argpüksina näidata. "Kui ma olen elus midagi õppinud, siis seda, et sellistest kihlvedudest ei tohi keelduda. Nii et ma tegin seda," tunnistas lauljatar. Ent James olevat ta tanki pannud ja ühele lossitöötajale vargusest teatanud. Pliiatsit siiski tagasi ei nõutud - Cabello oli selle enda sõnul oma ema käekotti pannud.