TAAS KOOS! Koit Toome ja Laura astuvad üheskoos uue looga lavale 

Koit Toome jaoks on „Segamini maailm” eriti märgilise tähendusega, sest peale Sven Lõhmuse hitti „Verona” ei ole ta uut muusikat üldse avaldanud. „Kuidagi on läinud nii, et viimastel aastatel olen teinud erinevaid koostööprojekte, olen hõivatud olnud erinevate tuuride ja esinemistega ning ei ole jõunud oma muusikale keskenduda. Ma ise naeran, et mul need asjad käivad 10 aastase tsükliga, sest tuleval aastal täitub 10 aastat minu viimasest albumist „Kaugele siit”. Seda enam on mul eriti hea meel, et Laura kutsus mind uut materjali looma,” nendib Toome.

Loo esmaettekanne live’is toimub juba 3. detsembril, mil ilmub Laura üheksas album. See on Laura esimene kauamängiv, mis on täielikult salvestatud ja produtseeritud väljaspool Eestit

ning mille annab välja Sugarhouse Publishing. Albumi „9 elu” laulukirjutajad ja

produtsendid on seni positsioneerinud ennast peamiselt Aasia muusikaturule, omades viimasel neljal aastal Jaapani edetabelites üle 50 esikoha ja müües miljoneid albumeid. „Uskumatu - ja minul on õnn nendega koostööd teha!” sõnab Laura.