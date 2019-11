Amy Winehouse'i eksmees pani oma üürikorteri põlema 

Daily Maili andmeil leidis intsident aset eile varahommikul 16-korruselises Leedsi sotsiaalmajas Gamble Hill Croft, kus 37aastane Blake pesitseb. "Kuumust oli isegi läbi meie magamistoa seina tunda - see oli tulikuum," rääkis naaberkorteris elav abielupaar lehele. "Siis tuli teine naaber meie uksele kloppima, et puhkenud on tulekahju."