„See pole tema!“ Pugatšova meigivaba nägu ajas fännid ärevusse 

Foto: Stas/Komsomolskaja Pravda

Primadonna fännid ei usu oma silmi: kas nende lemmik nägi tõesti selline välja? „See pole tema!“ ahhetab noorem põlvkond fänne Komsomolka teatel. „On-on, see on vana kaader, mis on tehtud veel Alla vanas korteris Tverskajal,“ seletavad diiva ammused poolehoidjad.

Alla Pugatšova 2010. aastal Tallinnas. Foto: Arno Saar

Namin on kinnitanud, et foto läks 1995. aastal ajakirja debüütnumbri kaanele Pugatšova heakskiidul. Alla on pildil 46aastane. „Minu meelest kukkus hea foto välja - Alla on sellel sügav, siiras, soe ja minu meelest väga ahvatlev,“ ütles Namin Komsomolskaja Pravdale. „Lihtsalt vähesed on teda sellisena näinud - kõik on harjunud lavaimagoga.“