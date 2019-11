Teise raamatu üllitanud Stig Rästa: ma kirjutan kogu aeg, praegugi on üks ilukirjanduslik teos pooleli 

Tegelikult on „Hakitud kalamari“ põhimõtteliselt Stigi kolmas raamat. 2016. aastal nägi ilmavalgust „Tõeline muinasjutt“, mille näol on tegemist viisi-, värsi- ja värviraamatuga. „Emal on hästi palju lastelaule ja ta kirjutas sinna värsid juurde. Mõtlesin, et teen sellest raamatu moodi asja ja laulan plaadi ise sisse. Minu õetütar Loora aitas emal laule teha ja minu naise Karina õde Sandra tegi illustratsioonid. Ma arvan, et teine osa tuleb veel, sest laule on meil päris palju.“