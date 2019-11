„PUUDUTA MIND“ | Rännaku-meetodi loonud Brandon Bays: kui te ei peatu, peatab teid teie keha! 

• Teenimine toimub mu elu loomuliku osana, lihtsalt sellepärast, et see on alati armastuse loomulik väljendamine. See sünnib kergest armastusevoolust ja mulle tundub, nagu leiaks terve mu elu aset selles „voolus“.

• Kui on olemas tõeline armastus, pole tähtis, kas ma annan või saan – näib, et see lihtsalt voolab läbi ja on ilus, vaatamata sellele, mis suunast see tuleb. Veel täpsemalt, see isegi ei tundu andmise ja saamisena – see on lihtsalt tegu, mis leiab aset otsatus armastuses. Olen lõpuks nõus olema lähedastega „ehtne" – mitte näidates end tugevana, vaid olles piisavalt tugev, mõistmaks, et ma ei saa kõike üksi teha – et ma tõepoolest vajan abi ja olen nii alandlikult tänulik toetuse ja õpetuse eest.

• Ma teadsin, et need on emotsionaalsed probleemid, millesse me kõik kinni jääme ja ma mõtlesin, et kui me kõik oleme suutelised kukkuma läbi emotsionaalsete kihtide, nagu mina olin teinud ja kui me kõik oleme suutelised avastama oma tõelist mina, väljaspool valu, siis milline imeline kingitus see oleks. Mis oleks, kui me kõik suudaksime sibulalt emotsionaalsed kihid maha tõmmata, et avastada armastus ja rahu, mis on meie sügavaimas sisimas?

• Ma teadsin, et armukadedus ja hüljatus ei ole ainsad emotsionaalsed hädad, mis meid takka kihutavad. Meil kõigil on probleeme ja mingil ajahetkel võib tunduda, et need on meie üle võimust võtnud. Ja ometi pole me kunagi teadnud, kuidas jõuda probleemi tõelise tuumani, valu varjatud põhjuseni. Nõnda siis tegeleme sellega pindmiselt, kas seda eirates või tehes nägu, et seda pole olemaski või üritades ennast veenda, et kui lausume peas probleemi kohta õigeid sõnu, ongi meiega hästi. Samal ajal jääb varjatud põhjus meie sisemusse ja me imestame, miks me ei saa seda lahti lasta, ükskõik kui väga me ka ei püüaks.

• Kui olete kord oma sisemist valgust näinud, hakkate seda kalliks pidama ja aina vähem tahate teha midagi, mis võiks selle lämmatada või ähmastada. Me ei taha enam panna oma sisemise valguse peale lambivarju.

• Meie valgus ei ole ainus, mille peale asetame lambivarju. Väga tihti püüame katta ja varjata ka emotsionaalseid tundeid. Leian, et eriti tõsi on see sõltuvuste puhul. Sõltuvused on sageli enda kõrvalejuhtimise vahend sügavast emotsionaalsest probleemist, millest me jagu ei saa või mida ei söanda tunnistadagi.

• Rännakutöös ütlen ma alati: „Ärgake üles.“ Kui olete ära tundnud emotsionaalse probleemi, mida väldite tundmast, on teil tööriistad, et sellega lõpuks Emotsionaalse Rännaku protsessis tegelda! Aga kui muudkui surute oma tunnet agaralt tagasi, siis kuidas te saategi jõuda selle juurteni ja seda lahendada?