Loomade varjupaigale annetuse teinud viieaastane tüdruk ja tema ema said Marek Sadamalt südamliku kingituse: see tuli meile üllatusena 

"Täna saabusid poodi ema ja tütar, ilmselt veel lasteaialaps. Ema näitas talle annetuskasti, seletas, miks see siin on. Siis lahkusid ja tulid hiljem tagasi. Ema võttis korvi ja laps hakkas lihtsalt asju sisse laduma - maiuseid, mänguasju, krõbinaid. Kui kassasse tulid, siis küsisin, et kas kilekotti on ka vaja, aga ema teatas: "Ei ole vaja, see kõik läheb siia kasti. Tütar otsustas, et kulutab kogu oma sünnipäevaks saadud raha selle peale, et varjupaiga loomi aidata. Tal jääb seetõttu isegi jõuludeks uus kleit ostmata." Piiga vaikselt sosistas, et tegelikult tahaks ju kleiti ka, aga ema küsis üle, kas ta on kindel, et tahab loomi aidata. Tahtis," kirjutas PetCity töötaja Sadamale, kuidas väike tüdruk ligi 60 eurot hoopis loomadele kulutas.