Ronan Keating valmistub viienda lapse sünniks 

42aastase iiri laulja esmasündinu Jack on juba 20aastane. Esimese abikaasa Yvonne Connollyga on tal ka tütred Missy (18) ja Ali (14). Nüüdse kaasa Stormiga (38) saadud poeg Cooper on kahene. Hiljutises raadiointervjuus tunnistas Ronan, et Storm on taas rase. "Oleme väga põnevil. Ta tunneb end suurepäraselt," vahendab FemaleFirst.