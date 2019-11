Räppar võttis taas tütre neitsinaha teemal sõna 

Kuue lapse isa T. I. väitis nüüd Jada Pinkett Smithi netisaates "Red Table Talk", et tema sõnadest puhuti üles "väärnarratiiv" ja tühi sensatsioon. Teisalt ei lükanud räppar juttu süütuse kontrollist tagasi. Ka räppari abikaasa Tameka "Tiny" Cottle tunnistas Smithi saates, et nüüdseks 18aastane Deyjah - kes pole Tiny enese lihane tütar - oli günekoloogilisele läbivaatusele viidud, "kui ta oli 15 või 16". Seepeale lisas T.I.: "Ma pole kunagi öelnud, et seda praegu, kus ta 18aastane on, tehakse." Ometi oli ta varasemas podcast'is kuulutanud: praeguse seisuga on tütar neitsi.

Nüüd möönab T.I., et poleks ehk pidanud tütrest nii intiimseid seiku avalikkuse ette paiskama. Ta on tüdrukult vabandust palunud. T.I. lisas, et ta ei viinud Deyjah't naistearsti juurde üksi, vaid kaasas olnud ka tüdruku ema, R&B-laulja Ms Niko. Kuid räpistaar usub endiselt, et käitus õigesti. "Mind kritiseeritakse, sest olen oma [naispere] kaitsmiseks valmis kõigeks. Ja ma räägin räpastest-äkastest pontsakate sõrmedega poisikestest, kes tahavad sisse astuda, rüvetada ja hävitada selle pühaduse, mis mul on. See on füüsiline tung. See pole selle härrasmehe jaoks mingi tundeline ja romantiline kohtumine."