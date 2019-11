Victor Crone läheb Melodifestivalenil võistlustulle: Eurovision oli omamoodi sõltuvust tekitav

„Miks mitte osaleda. Selliseid võimalusi ei tule väga tihti,“ ütleb Victor, miks ta otsustas lõpuks siiski osaleda. „Ma ootan seda väga ja loodan, et eestlastele on see okei, et seal osalen.“

Victori sõnul on tegu poplooga. „See räägib pikka aega kodust eemal olemisest ja oma lähedastele teada andmisest, et oled teel koju tagasi. Teisalt on see lugu ka isiklik – sul võivad olla elus rasked ajad, aga liigud läbi mäslevate vete kodu poole tagasi.“ Victor naerab, et tegelikult ei kirjuta ta kogu aeg lugusid ilmast. „Läks nii. Reedel tuleb mul uus singel välja ja see pole ilmateemaline,“ muigab ta.

Kui Victor Melodifestivaleni poolfinaali pääsust kuulis, oli ta muidugi väga rõõmus. „Pärast Eurovisionil käiku vajasin kogu sellest ajast pausi. Kuigi Melodifestivalen on võistlus, on see ühtlasi väga lõbus. Tean, et on vaja palju tööd teha, aga ootan seda väga,“ sõnab ta ja lisab, et on Eurovisionist saanud mõnusasti välja puhata. Seda, kas ta on laval üksi, Victor veel täpselt ei tea. „Astume lavale viimases poolfinaalis, seega on meil umbes kolm kuud aega. Mõtleme alles, mida teha ja mida mitte, seega ma ei ole veel kindel. Ilmselt olen laval üksi, aga eks näis.“

Victor osales Melodifestivalenil ka aastal 2015 - toona koos Behrang Miriga ja looga „Det rår vi inte för“, mis siiski finaalist välja jäi. Tookord jõudis Victor teise võimaluse vooru, kuhu pääsesid iga poolfinaali 3. ja 4. koht (1. ja 2. koht läksid otse finaali). Mees tõdeb, et praeguseks on tal rohkem kogemust ja selle võrra tunneb ta end ka enesekindlamalt. „2015. aastal ei olnud ma põhiline tegelane ja ei saanud nii palju tähelepanu, aga nüüd olen ainult mina. „Storm“ (tänavune Eesti eurolaul – toim.) on siin olnud suur hitt ja tundub, et kõik juba teavad seda.“

Teisi võistluslugusid Victor veel kuulnud ei ole. „Esinejate seas on mitu väga suurt nime, kindlasti saab olema see väga raske ja võistluses on head lood. Lähen sinna avatud mõtlemisega, nagu „Eesti laululegi“, ja keskendun finaalipääsule.“

Lisaks Melodifestivalenile osaleb Victor ka „Eesti laulul“ – ta on üks Trafficu loo autoritest. „Väga lõbus,“ sõnab Victor seepeale. „Kirjutasime selle loo meloodia umbes aasta tagasi Tallinnas Domntowni stuudios, kui toimus Trafficu laulukirjutamislaager. Seni oli see lugu sahtlis, aga siis kuulsin, et Fred Krieger ja Vallo Kikas valisid selle „Eesti lauluks“,“ räägib ta.