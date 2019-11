Monaco vürstinna kaksikud võtavad ema tihti võhmale 

Vürstinna Charlene rääkis Prantsuse ajakirjale Point de Vue, et nelja-aastased kaksikud on teineteisele suurepäraselt seltsiks. "Nad räägivad kogu aeg teineteisega ning võivad nagu kõik lapsed olla omavahel natuke järsud, isegi karmid, aga nad toetavad teineteist tingimusteta."

Ema sõnul on Jacques'is ja Gabriellast sisemist jõudu, "mis võimaldab neil igas olukorras öelda, mida nad arvavad ja tunnevad". "Julgustame neid end väljendama." Vürstinna ei jõua ära imestada, kui hästi tema kaksikud eri olukordadega kohanevad. Ise on ta emana aktiivne ja kaitsev. Kaksikute kasvatamine on küll "tihti kurnav, aga mõnes mõttes väga ergutav".