R. Kelly ekspruut: ta sundis mind oma kodus kaks korda aborti tegema! 

Vice.comi teatel väidab tasulisel ühisrahastusplatvormil Patreon end Joycelyn Savage'iks nimetav isik, et tutvus R&B-tähega kontserdil aastal 2015, mil ta oli 19aastane. Algul olnud Kelly (nüüdseks 52) tema vastu kena ja lubanud tema lauljakarjääri upitada. Peagi kolis neiu ühte staari mitmest eluasemest. Kuid sellest sai alguse aastatepikkune katsumus: Joycelyni elu käis ainult Kelly taktikepi järgi, mees oli vägivaldne, alandas teda ning sundis hiljem neiut enese toetuseks avaldusi tegema, kui Kellyt alaealiste seksuaalses kuritarvitamises ja seksiorjade haaremi pidamises süüdistati.

Savage pidi enda sõnul kutsuma Kellyt Daddyks ehk "issiks". Kord, kui noor kallim staarile kogemata "kullake" ütles, oli Kelly teda kägistama asunud. Joycelyn tohtis duši all käia vaid Kelly assistentide järelvalve all, staar võttis temalt telefoni kasutamise võimaluse, et ta oma perega suhelda ei saaks. Kui Kelly tõi oma koju teisi tüdrukuid, ei tohtinud Joycelyn nendega rääkida - "ja nad olid minust raudselt nooremad". Laulja olevat Savage'i peale urineerinud ja roojanud. Menstruatsiooni puhul oli noor naine hädas - Kelly ei lubanud tal hügieenivahendeid osta.