Bill Cosby kuulutab, et tema süüdimõistmine oli vandenõu 

Omaaegne "The Cosby Show'" superstaar mõisteti süüdi Andrea Constandi uimastamises ja seksuaalses kuritarvitamises 2004. aastal, kuid Cosbyt on samasugustes kuritegudes süüdistanud kümned naised. Häbistatud koomik on oma süütuses endistviisi veendunud ning kuulutas seda ka BlackPressUSA.comi reporterile, kellele ta telefoniintervjuu andis. "Kogu see vandekohtuvärk on salasepitsus," väitis Cosby, kelle sõnul olid vandekohtunikud ilmselt kinni makstud.