Tütar Beatrice peab prints Andrew' krahhi enda süüks 

Prints teatas 20. novembril, et taandub lähiajaks kuninglikest kohustustest, kuid Briti meedia hinnangul on tema lahkumine jäädav. "Kogu tema avalik eksistsents on tema enese käitumise tõttu minema pühitud," ütleb Briti kuningakoja ajaloo uurija Robert Lacey ajakirjale People. Andrew rääkis intervjuus, et suhtlus Epsteiniga oli talle kasulik olnud, eitas seksuaalvahekordi Epsteini 17aastase seksiorja Virginia Robertsiga (nüüd Virginia Giuffre) ega maininud Epsteini seksuaalohvreid kordagi, osavõtlikkuse avaldamisest rääkimata.