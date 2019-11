Mart Müürisepp meenutab lapsepõlvesõprade ogarust: oli enam-vähem kindel, et jääd ikka ellu 

Mart ütles, et ta tahaks väga teha ekstreemsporti ja hüpata langevarjuga. Lisaks paljastas mees, et kuigi põhimõtteliselt kõigil inimestel on Instagrami konto, siis temal see puudub! „Miks ei ole? Aga miks peaks olema?“ vastas Mart saatejuhi küsimusele küsimusega. „See on minu õnn, et ei teata mis ma teen,“ ei lasknud ta end Piret Laosel veenda, et inimesed teaksid, et Mart möllab teatriproovides, kui ta sellest aeg-ajalt mõne pildi postitaks. „Ma ei ole väga selle fänn, et inimesed kogu aeg kõigist mu tegemistest teada saavad. Mul pole aega selliste asjadega tegeledagi. Mulle meeldib silmast silma suhtlus.“