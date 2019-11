Sass Henno: Marti ja Karin Kuusik kaebasid mu kohtusse ja nõuavad mu varade arestimist 

"Minu võitlused viisid mind selleni, et enda peksmistest tuttavatele rääkinud ja hiljem meedia kaudu kõike eitama asunud Karin Kuusik, keda kehalise vääkohtlemise kriminaalasjaga kohtu all olev Marti Kuusik väidetavalt peksnud oli, andsid mind nüüd koos kohtusse.

Ma soovin tänada Allar Jõksi, Villu Otsmanni ja Jaana Nõgistot, kes kõik olid mind selles tsiviilasjas valmis esindama, aga annan teile kõigile kogu austuse juures teada, et ma ei hakka teid selle looga vaevama," kijutab Henno ja lisab, et on õiglane, kui eta esindab end kohtus ise. "Ma pole kunagi ostnud endale kaitset.

Kui mu tekst on teinud haiget headele inimestele, suhtevägivalla ohvritele või süütutele kõrvalseisjatele, ma luban, et vastutan iga sõna, iga lause, iga punkti ja koma eest. Vastutan nagu täiskasvanu, ega palka häid advokaate oma sõnu pisendama või siluma. Mu soov ei ole võita. Mu soov on, et kodud oleks turvalisemad ja kõik julgeks rääkida.

Ja kindlasti ei vabanda ma naisepeksmise eest kohtu all olevate valetajate ees, ükskõik kui palju nende au kohtu silmis ka väärt ei oleks.

Olen aastaid vabatahtlikult oma tööde, äride ja eraelu hinnaga üritanud tõsta naistevastase vägivalla, lastevastase vägivalla ja seksuaalkuritegude alast teadlikkust siin riigis kus ma elan. Ma ei ole seda teinud, et teenida kuulsust, kiitust või raha. Selle teenimiseks on mul alati olnud mu looming. Lihtsalt kahjuks tean, kui suur on vägivalla jõud. Tean, miks ohvrid oma juttu muudavad. Tean, miks tunnistajad vaikima hakkavad. Tean, mis võimaldab vägivallatsejatel seaduste üle irvitada ja hoopis ise seadustelt kaitset otsida. Ja tean, miks nii paljud head inimesed vaikivad, kui neid lugusid kõrvalt kuulevad. Sest vaikida on mugav.

Ma ei kavatse kunagi olla osa sellest vaikivalt pealtvaatavast massist. Ja sellepärast sekkun alati, kui tunnen, et asi on mäda.