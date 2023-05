ÕL ARHIIV | TÜDRUK, KEDA KEEGI EI TAHTNUD: Tina Turneri tragöödiad ja vaprus

Anna Mae Bullock tundis juba maast madalast, et teda pole kellelegi vaja – kui, siis ainult tööloomana. Ta sündis Tennessee osariigi väikelinnas Nutbushis, mille hiljem juba Tina Turnerina oma hitis jäädvustas. Ema Zelma ja isa Richard tülitsesid alailma. Tütar jäi tagaplaanile. „Tundsin, et vanemad ei hooli minust eriti. Ema ju ei tahtnud mind algusest peale,“ on Tina rääkinud. Tema sõnul oli Zelma löönud Richardi teiselt naiselt üle, kuid mõistnud siis mehe vägivaldsust. Ta plaanis pikalt lahkumist, ehkki tal oli juba kaks tütart. Kuid ootamatult avastas Zelda, et on jälle rase. Nii sündis tulevane superstaar, kuid ema pidas Anna Maed koormaks, mis sundis teda õnnetusse abiellu jääma.