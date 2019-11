Prints Andrew'd käperdamises süüdistav naine on valmis FBI-le tunnistusi andma 

39aastane Sjoberg on teine Epsteini ohver, kes väidab, et prints Andrew'l oli temaga seksuaalne kontakt. Johanna oli enda sõnul sunnitud istuma printsi põlvel, vahendab Daily Mail. Andrew olevat võtnud marionettnuku, mis sarnanes tema enesega, ning asetanud nuku käe noore naise rinnale.

Chauntae Daviese nimeline naine, keda Epstein nooruses väidetavalt aastaid vägistas, rääkis The Sunile, et USA miljardär praalis korduvalt enda ja prints Andrew lähedaste suhetega. Printsi ja tolle eksabikaasa Sarah Fergusoni fotod olnud Epsteinil tema eri kodudes eksponeeritud. "See oli üks mitmetest praalimistaktikatest, mida Epstein oma võimu ja privileegide edendamiseks kasutas," ütles Davies, kelle tunnistused viisid Epsteini arreteerimiseni, kuid mees tappis end augustis vanglas kohtuprotsessi eel. "Ta kiitles, kuidas ta oli hertsoginnale raha laenanud." (Jutt on 24 000 dollarist, mis Fergieks kutsutav Ferguson Epsteinilt laenas ning mida ta 2011 nimetas hirmsaks veaks.)