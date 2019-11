PANE END PROOVILE: kas suudad laulda nagu Freddie Mercury? 

CNN.comi teatel on FreddieMeter sündinud YouTube'i ja Google Researchi koostöös. Queeni muusika fännid võivad katsetada, kas nende vokaalsed võimed suudavad Mercuryle konkurentsi pakkuda. Valida on nelja Freddie populaarseima laulu vahel, programm analüüsib su häält ja näitab, mitu protsenti Mercuryt sinus peidus on.