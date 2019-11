TRIUMF: Taylor Swift püstitas Ameerika muusikaauhindade rekordi 

Aastakümne artisti auhinna andis Taylorile üle legendaarne lauljanna Carole King. Swift rääkis Los Angelese Microsoft Theateris peetud emotsionaalses tänukõnes, et viimased 12 kuud on toonud küll säravaid hetki, kuid olnud ka elu ühed raskemad. Superstaar on avalikult arveid klaarinud eduka popmänedžeri Scooter Braun ja oma endise plaadifirmaga, kes müüs Braunile tema senise kuue albumi õigused. Dispuudi tõttu paistis ohus olevat ka Taylori ülesastumine Ameerika muusikaauhindade galal - ta väitis sotsiaalmeedias, et Braun ei luba tal oma vanu hitte esitada, ning kutsus 122 miljonit Instagrami fänni üles mänedžerile oma meelehärmi väljendama.