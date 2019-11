GALERII | Edith Sepp Baltikumi võimsama filmitööstuse keskuse rajamisest: see on Eestile suur võimalus! 

Välisprojekte, mis ootavad ukse taga, on Sepa sõnul palju. "Põhiküsimuseks on siiani olnud, kas meil stuudiot on." Millistest projektidest jutt on ja kellega on Eesti filmi instituut läbirääkimisi pidanud, ei saa Sepp hetkel avaldada. "Peale Nolanit läks asi ikkagi väga pingeliseks - neid projekte on ikka päris palju," sõnab ta. "Rohkem kui pooled küsivad stuudiot." Sepa sõnul on stuudio puudumine olnud siiani suureks probleemiks. Mitte niiväga isegi filmitegijatele kui Eestile, kes kaotaks investeeringuid ja töökohti. "Keskuse rajamine annaks alust millelegi kindlale. Meil oleks linnak, tehnoloogilised võimalused ja tegijad olemas," räägib Sepp.