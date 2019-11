Sulo esines Viimsi pubis purjuspäi? Sulo: täiesti arusaamatu jama 

Sulot on varemgi purjuspäi esinemis süüdistatud. Aastal 2009 andis ta Imavere kõrtsis kontserdi, kus laulmisest ei tulnud midagi välja. Lugeja kirjelduse järgi oli Sulo laval nagu liikumatu nukk ja rüüpas esinedes pidevalt jooki. Sulo eitas juhtunut.

Mullu oktoobris tunnistas Sulo Kroonikale antud intervjuus, et tal on alkoholisõltuvus ja et ta saab selle vastu ravi. "See saigi minu normaalsuseks, et mul oli kogu aeg väike tinn sees."

Laulja läks alkoholisõltuvusest vabanemiseks teraapiasse ja rääkis, et kui aasta enne seda arvutas Sulo vaevata välja, palju tal aastas üldse kokku kaineid päevi oli, siis mullused libastumised võis ta üles lugeda kahe käe näppudel.

"Mingis eluetapis oli isegi nii, et kui ma ka sain kahe nädalavahetuse vahel kaineks, siis mõtlesin, et midagi on jumala valesti! Minu jaoks on tsükkel see, et sa võtad ja järgmine päev tunned, et pead peale võtma," tunnistas Sulo.