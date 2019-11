Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas mees elas viis aastat naisena 

Naine võeti kinni. Esiti paistis, et tema peale valetati. Alma Saare välimus, hääl ja ülalpidamine oli täiesti naise oma ja pealiskaudse vaatluse lõppedes ütles ka kohtuarst, et Alma on naine mis naine. Ainult dokumendid olla võltsitud.

Ta ema kutsuti Pangodist kohale. Naine lõi kaht kätt kokku: see on ju minu Albert! Poissi olla ka varem tüdrukuna esinemise eest karistatud. Anti vanemate hoole alla, kuid varsti põgenes. Tõsisem arstlik kontroll näitas ka, et Alma oli ikkagi mees. Nüüd tunnistas noormees, et otsustas viis aastat tagasi naiserõivad selga ajada, sest nii olla kergem tööd leida. Seda enam, et ta oskas hästi õmmelda. Käinud Tartumaal taludes teenijatüdrukuks ja karjaseks. Katsus ka uusi dokumente saada naise nimele, aga see ei olevat läinud läbi. Omavalmistatud paberid Alma Saare nimele tundusid esmapilgul ehtsatena ja käisid küll.