PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 25. november  

Varem läks kõik kuidagi libedamalt, aga nüüd nõuab rahaasjade ajamine pidevalt arvutamist ja mõtlemist. Võimalik, et pead uuesti oma nädala plaanid läbi mõtlema.

Hakkad pikemalt mõtlemata lahendama teiste inimeste probleeme. Kui oled aga end nendesse juba sisse elanud, märkad, et olukord on keerulisem, kui sa algul arvasid.

Tahaksid puhata, täna pole selleks aga lootustki. Siiski, kurtmiseks pole ju põhjust – sina ise oled see, kes on endale kõik need kohustused kanda võtnud.