Inimesed Tommy Cashi ekspruut pihib: eelmine aasta oli minu elu kõige õudsem aeg Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 10:49 Jaga: M

Anna-Lisa Himma Foto: Stanislav Moškov

Tommy Cashi endine elukaaslane, kallim ja mänedžer Anna-Lisa Himma puistas fännidele sünnipäeval sotsiaalmeedias südant, nentides, et eelmine aasta oli tema elu kõige raskem ning et ta elus on alanud uus peatükk, vahendab portaal Sky.ee.