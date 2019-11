VIDEO JA GALERII | Marilyn Kerro: tänapäeva inimesel on puudus lähedusest

Kerro rääkis, et "Taassünd" on kirjutatud eesmärgiga panna inimesed rohkem mõtlema praeguse hetkel peale. "Et inimesed õpiksid elama siin ja praegu." Kerro loodab raamatusse kirja pandud praktiliste näpunäidete põhjal anda inimestele suund ja vastus küsimusele, kuidas olla õnnelik.

"Ma arvan, et inimestel on rohkem vaja tähelepanu ja mõistmist. Miskipärast jääb see kodus vajaka." Kerro sõnul jõuavad just sellel põhjusel paljud abivajajad tema visiidile. "Kodust ja lähedastelt nad seda ei saa. Selle raamatu kirjutasin ma neile, kes otsivad iseennast. Taassünd ongi ju see, et ma annan endale uue võimaluse. Tulen siia uuesti ja kogen midagi uut - sest me kõik oleme siin mitte esimest korda."

Kerro käest küsisid paljud autogrammisaajad elulisi asju: kõik, mis seotud lähedusega, armastusega ja selle puudumisega. "Ei piisa inimestel siiski ainult mõistmisest."

Värskes raamatus arutleb Kerro ka sellel teemal, miks tänapäeval on inimestel oluliselt rohkem stressi, kui näiteks paarkümmend aastat tagasi. Selgeltnägija leiab, et selle üheks põhjuseks on see, et inimeste ootused on suurenenud. "Majandus on kasvamas ja tarbimise hulk on kümnekordistunud. Kõik tahavad olla kõigi moodi. Igal pool paneme pilte üles, aga me näitame ennast alati kõige paremast küljest ja sealt tuleb võrdlusmoment. Inimesed armastavad joosta karjas. Nad ei armasta erineda ja seda õpetame me ka oma lastele. Kõik lähevadki massimeediaga kaasa. Mina püüan seda ümber lükata, siis kaob ka stress."

Kerro rääkis, et paljud inimesed ei oska defineerida enda jaoks õnne. "Õnn on olla siin ja praegu. Kui minu käest praegu küsida, kas ma olen õnnelik, siis loomulikult olen. Ma ei saa öelda, kas olen õnnelik homme või ülehomme. Õnn on emotsioon. Aga seda emotsiooni tuleb hoida selle hetke vältel. Siis saab vastata, küsimusele, kas olen õnnelik. Tihti küsitakse, kas sa armastad mind? Enne peab inimene selgeks tegema, mis on armastus. Kui sa ei tea, mis on armastus, kuidas sa saad loota kellegi käest armastust. Rohkem sügavuti mõistmist oleks vaja, aga keegi ei taha süveneda selle inimese sisse. Kõik vaatavad ainult seda, mis on väljas," arutles Kerro.