GALERII | ENNEOLEMATU MÖLL! Sajad inimesed kogunesid esinõia Marilyn Kerro raamatuesitlusele 

Kerro rääkis, et "Taassünd" on kirjutatud eesmärgiga panna inimesed rohkem mõtlema praeguse hetkel peale. "Et inimesed õpiksid elama siin ja praegu." Kerro loodab raamatusse kirja pandud praktiliste näpunäidete põhjal anda inimestele suund ja vastus küsimusele, kuidas olla õnnelik.

"Taassünd" on Kerro teine raamat, mis on kirja pandud pärast esimese lapse Kaius-Williami sündi. Marilyn Kerro ja tema kallima Mark Alexanderi perre on peagi oodata aga peagi teist last.