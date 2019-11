GALERII JA REPORTAAŽ | Tampoonid kõrvas ja joogiks kraanikange – uued reivikombed, kuid vana hea hardstyle'i reiv!  

Kenth ja Marcus on teinud lugusid nii viinast, tekiilast kui Jägermeistrist. Viimane on ka nende lemmikjook. „See on ohtlik naps!“ tunnistab Kenth. Kas pitse kummutatakse enne igat esinemist? „Oleneb! Kuna elan Hollandis, siis seal esinedes on vaja pärast koju sõita. Aga teistes riikides...Ütleme nii, et kõik teavad, et võtame Jägermeistrit enne, pärast ja ka keset esinemist,“ naerab Marcus.