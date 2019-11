MIS TOIMUB? Ott Sepp, Jan Uuspõld ja Grete Lõbu veetsid vallatu reede õhtupooliku koos vannis! 

Lõbu nentis, et kas nende tegelased siis aastakümnete jooksul vannitoas kinni olles nälga ei sure. Ott Sepp väitis, et vannitoas on palju asju, mida süüa ning sõi selle demonstreerimiseks ka vannivahtu. “See oli küll nüüd viga,” pidi ta läkastades tõdema.