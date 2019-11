Inimesed Anzori põrutab Eesti naistele: „See ei ole ainult meeste süü, et te üksi olete!“ Sirje Presnal , täna, 20:03 Jaga: M

VÄLJATEENITUD VÕIT! Ehkki selle hooaja tuleproovi tase oli erakordselt kõva, ei olnud vist kellelgi kahtlust, et kristallkäsi rändab Gruusiasse. Sel nädalavahetusel on selgeltnägijate sügistuuril Leevil, Valgas, Toilas ja Tormas veel võimalik Anzoriga kohtuda. 30. novembril on selgelntägijad Tartus Dorpati konverentsikeskuses ja 5. detsembril Tallinnas õpetajate majas. Ning maag lubab, et tuleb Eestisse tagasi. „Kui inimesed seda soovivad, siis ma ei saa teisiti,“ ütleb ta. „Ja mulle tundub, et mind soovitakse siin näha.“ Foto: Rauno Vahtre

Koos teiste selgeltnägijatega mööda Eestimaad tuuritades on maag Anzori (25) teinud enda jaoks jahmatava tähelepaneku: nii kaunid ja targad kui eesti naised ongi, on nad siiski üksikud, õnnetud ja katki. „Ja see ei ole ainult meeste süü. Eesti naised ei ole üksi põhjusel, et nende mehed end noorelt hauda töötavad või joovad,“ kinnitab Eesti vägevaim selgeltnägija.