Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas armukade kordnik korteris tule avas 

Kuidas armukade kordnik korteris tule avas Tõnis Erilaid , täna, 00:17

Foto: PantherMedia/Scanpix

See oli 1932. aastal, kui politseikordnik E. pani tähele, et tema noore naisega on midagi juhtunud. Ei võta meest suudlustega vastu ja alatihti lükkab ta voodis eemale: pea valutavat.