TOHOH! „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ võitja ennustas Brigitte Susanne Hundile, et näeb neiu elus Roniga tulevikku?

"Ta ütles mulle seda, et leia üles oma enesekindlus, et ma olen ilus tark inimene, mis on vist kõikidele arusaadav. Ütles, et kui ma olen 27aastane, siis ma saan oma esimese lapse, tütre. Ja ta ütles, et see inimene kellega ma olen koos olnud, ta näeb temaga tulevikku, aga minu eluarmastus on siiski keegi, keda kohtan mõne aasta pärast, aga keda ma juba tunnen," rääkis Hunt õhinal Anzori ennustusest.