PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 24. november  

Hea päev õpingute alustamiseks, ent ka iseseisvalt teadmiste kogumiseks. On soositud reisimine, uute muljete ja tutvuste hankimine paigus, kus sa varem käinud pole.

Suhted vastassooga on intensiivsed ja pingelised. Oled partneri suhtes nõudlik, tahad, et ta oleks olemas, kui teda vajad, ootad, et ta oleks valmis seksiks, kui sina seda soovid.