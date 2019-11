PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 23. november  

Palju õnne, Ambur! Uue aastaringi märksõna on impulsiivsus – emotsioonid on jõulised, tegutsed julgelt ja teed otsuseid pikemalt mõtlemata. Armastuses võid kogeda tugevamaid tundeid ja suuremat naudingut kui iial varem. Äriasjus on erilisi võimalusi, aga ka riskid on suured. Tasakaalukus on tarkuse ema.