HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Henrik Kalmet: tuntus annab võimaluse teha projekte suuremale publikule ja jõuda väärt asjadega laia ringini  

Henrik Kalmet; Anu Saagim

Henrik oli andekas noormees, kelle Elmo Nüganen kunagi oma teatrikoolikursuselt enda peanäitlejuhitavasse Linnateatrisse näitlejaks võttis. Mõned aastad tagasi tõstis aga noor Kalmet oma leivaisa vastu Linnateatris mässu ja läinud ta oligi.

Aga Henrik on endiselt tegus kümnel rindel - saanud rolle teatris, filmis, teles - ühesõnaga saanud proovida pea kõiki žanre. Septembri alguses jõudis kinolinale ka Eesti esimeseks start-up-komöödiaks tituleeritud mängufilm "Ükssarvik", kus Henrikul peaosa. Selle aasta kohustuslik kodumaine film "Aasta täis draamat" on linateos, mille üheks ideegeneraatoriks samuti noor Kalmet.

Hommikusöögil uurisingi, kui rahul on mees endaga 33. eluaastaks. Kui tippu võib vabanäitlejana jõuda, kui üldse? Mida on vaja teatris vastupidamiseks või on seda iga hinna eest vajagi? Mida annab loovjuhi koht loovagentuuris? Kuidas mees ei väsi proovimast pea kõike žanre teatri-, kino- ja meelelahutusvaldkonnas? Kust tulevad ideed ja paljud neist tegelikult ka teostuvad? Millise valu või lihtsusega need teostuvad?Kas näitleja peab olema lugupeetud inimene nii üldsuse, kui kolleegide seas või võib tuntuse saavutamiseks teha mida hing ihkab? Kas kuulsust on üldse vajagi?

