DA TWEEKAZ LUBAB PÖÖRAST SÕUD: eelmine kord Eestis esinedes jõudsime hotelli tagasi alles järgmisel päeval 

Tempokat reivimuusikat mängiv duo astub ööl vastu laupäeva üles Hard Nationi 9. sünnipäeval. 32-aastased Da Tweekaze liikmed Kenth Kvien ja Marcus Nordli elavad erinevates riikides. Nii saabus Marcus Tallinnasse Hollandi pealinnast ja Kenth Belgiast. Kuigi pruudid on neil olemas, siis lapsi nad Marcuse sõnul veel niipea saada ei plaani. "Sellise elu juures oleks see liiga raske," nendib ta.

Tõsi ta on. Da Tweekazt nimetatakse laias internetis kõige pöörasemaks hardstyle'i duoks. Miks? "Me julgeme teha asju teistmoodi kui teised produtsendid ja DJ'd. Me mõtleme kastist välja. Me miksime Disney lugusid ja näiteks tegime ka loo Jägermeistrist. Meile meeldib laval asju täis puhuda ja rahvasse loopida. Näiteks on meie täisväärtuslik tiimi liige täispuhutav part," kirjeldab Kenth. Seda, mis täna Helitehases rahvasse lendab, nad aga veel ei tea.

Tänavu oli duol au esineda esimest korda ühe maailma vingeima muusikafestivali – Tomorrowlandi – pealaval. "Mul olid liblikad kõhus nii enne show'd kui show ajal. Nad lõpetasid mu kõhus lendamise alles siis, kui olime juba 15 minutit mänginud. Eelneval õhtul võtsin ma vist isegi unerohtu, sest olin nii ootusärevuses," meenutab Kenth. Lava ees hüppas ja möllas neil Tomorrowlandil vähemalt 20 000 inimest. "Me anname aastas üle 100 live'i, seega oleme harjunud inimeste ees olema. Ja ega siis enam loegi, kas publikus on 1000 või 20 000 inimest," nendib Marcus.

Da Tweekaz Tomorrowlandi pealaval. Foto: Pressimaterjalid

Noorhärrad on rohkem kui rõõmsad, et nende mängitav tümakas rahvale peale läheb. "Nii hea on näha lava ees hüppavate inimeste näol naeratust ja et nad teavad laulusõnu peast," ütlevad nad.

Nali ja naps käib asja juurde

Duo on teinud lood nii viinast kui Jägermeistrist. Viimane on ka nende lemmikjook. "See on ohtlik naps!" tunnistab Kenth. Kas shote kummutatakse enne igat esinemist? "Oleneb! Kuna ma elan Hollandis, siis seal esinedes on vaja pärast koju sõita. Aga teistes riikides...Ütleme nii, et kõik teavad, et me võtame Jägermeistrit enne, pärast ja ka keset esinemist," naerab Marcus.